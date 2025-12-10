Ticaret İl Müdürlüğü görevini vekâleten yürüten Tülay Şahin, görevini Fatih İncitmez’e devretti.

Devir teslimde Tülay Şahin, Fatih İncitmez’e yeni görevinde başarılar diledi. İncitmez de Şahin’e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

FATİH İNCİTMEZ KİMDİR?

1983 yılında Ankara'da doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Ankara'da, Lisans eğitimini ise Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Fakültesinden 2006 yılında mezun olarak tamamladı.

Çalışma hayatında özel sektörde başlamış olup, 2013 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında kamu görevine başladı.

2018-2023 yılları arası vekaleten, 2023 yılından itibaren ise asaleten şef olarak görev yaptı. Ticaret Bakanlığı Makamının 01.12.2025 tarihli onayı ile Çorum Ticaret İl Müdürü Vekili olarak görevlendirildi. Fatih İncitmez evli ve 2 çocuk babasıdır.