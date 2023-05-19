Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. Tur'unda Çorum'da her sandığa 5 müşahit görevlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Tokgöz, müşahitlik görevi almak isteyen vatandaşların https://bit.ly/3BFBfBz linkinden acil form doldurmaları gerektiğini vurguladı.

Çorum Merkez İlçe Başkanlığı ve Gençlik Kolları Başkanlıkları olarak Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun her sandığa 5 müşahit söylemini vazife kabul ettiklerini ifade eden Başkan Tokgöz, "Çorum'da her sandığa 5 müşahit görevlendirmeyi amaçlıyoruz. Müşahitlik görevi almak isteyen vatandaşlarımız yukardaki linkten başvuru formunu doldurarak görev alabilirler. Haydi Çorum, Türkiye için haydi durma harekete geç! Türkiye için karar ver! Senin mücadelen seçimi kazandıracak! Harekete geç, müşahit ol. Sahada ve sandıkta sana ihtiyacımız var. Sen yoksan zafer de yok! Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Mücadeleye devam ediyoruz. Haydi daha fazla bekleme, sen de bize katıl!" diye konuştu. (Haber Merkezi)