Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü ile Yeni Mağazacılık A.Ş. (A101), Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (HİTİTSEM) ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı işbirliğiyle, Perakende Satış Elemanı (Tezgahtar)” mesleğinde Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında protokol imzalandı.

İmzalanan protokol çerçevesinde, 25 kursiyer “Perakende Satış Elemanı (Tezgahtar)” mesleğinde toplam 750 saatlik eğitim alacak.

İŞKUR'dan yapılan açıklamada; "İşbirliklerimiz , programlarımız ve hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu hatırlatır, kursiyerlere çalışma hayatında başarılar dileriz." denildi