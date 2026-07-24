Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ve 6 belediye meclis üyesi, düzenledikleri basın açıklamasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek "Yeni Parti" saflarına katıldıklarını duyurdu.

Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, beraberindeki belediye meclis üyeleriyle birlikte kameralar karşısına geçerek siyasi kariyerinde aldığı yeni kararı kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Aylar, meclis üyeleri, ilçe yönetimi ve partinin emektar üyeleriyle yaptıkları toplantılar ile istişareler sonucunda CHP'de yapacak bir şey kalmadığına kanaat getirerek istifa kararı aldıklarını açıkladı.

Aylar, "Biz Mecitözü Belediyesi olarak, 6 meclis üyemizle beraber çok üzülerek partimizden ayrılmak, istifa etmek zorunda kaldık. Bugün itibarıyla partimizden istifa ediyoruz" ifadelerini kullandı.