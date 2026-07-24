CHP Çorum İl Genel Meclis Üyesi Ümit Er partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Er açıklamasında "Bütün kalbimle inanıyorum ki bugün bizleri bu ağır kararı almaya mecbur bırakan şartlar elbet bir gün ortadan kalkacaktır. O gün geldiğinde yeniden baba ocağımızda, aynı inançla, aynı umutla ve aynı kararlılıkla bir araya geleceğiz" dedi.

Er açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye olmanın heyecanıyla çıktığım bu yolculukta; gençlik kollarından ilçe yönetim kurulu üyeliğine, il yönetim kurulu üyeliğine ve partimizin 100 kuruluş yılında il başkanı olarak görev yaptığım.

Bugün büyük bir onurla yürüttüğüm Çorum İl Genel Meclisi Üyeliğine kadar partimizin birçok kademesinde görev yapma şerefine eriştim.

100 yıllık çınarın gölgesinde verdiğim her mücadele ve üstlendiğim her sorumluluk benim için daima büyük bir onur ve gurur kaynağı oldu.Cumhuriyet Halk Partisi'ni hiçbir zaman yalnızca bir siyasi parti olarak görmedim. Benim için burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanetidir.

Cumhuriyet'in ve demokrasinin en güçlü kalesi oldu. Seçim kaybettiğimiz dönemlerde de, baraj altında kaldığımız yıllarda da, Türkiye'nin birinci partisi olarak tarihi başarıyı yaşadığımız günlerde de aynı inançla partim için mücadele ettim. Ne yazık ki Türkiye'nin birinci partisi olmamızın ardından ülkemiz bambaşka bir sürece sürüklendi. Belediyelerimize yönelik operasyonlar, yol arkadaşlarımızın tutuklanması, siyasallaşmış yargı eliyle partimizin iradesine müdahale edilmesi ve en acısı da baba ocağımızın kapılarının polis bariyerleriyle çevrilmesi...

Cumhuriyet Halk Partisi tarihine kara bir leke olarak geçecek, hafızalardan silinmeyecek günler yaşadık. Buna rağmen Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde büyüttüğümüz değişim umudu, yalnızca Cumhuriyet Halk Partililerin değil; adalet isteyen, demokrasi isteyen, çocuklarımızın geleceği için kaygı duyan milyonlarca insanın ortak umudu haline geldi. İşte bugün, tam da o umudu söndürmek isteyenlere karşı tarihi bir yol ayrımında olduğumuza inanıyorum.Bugün aldığım karar, hiç kuşkusuz hayatım boyunca vermek zorunda kaldığım en ağır karardır.

Bu gün itibarı ile Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Ancak hiç kimse bu kararımı Cumhuriyet Halk Partisi'nden, onun değerlerinden ya da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetinden vazgeçtiğimiz şeklinde yorumlamasın.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden vazgeçmiyoruz.

Cumhuriyet'ten vazgeçmiyoruz. Sosyal demokrasiden, hukuktan, adaletten, eşitlikten, özgürlükten ve daha önemlisi altı okun temsil ettiği değerlerden vazgeçmiyoruz.

Bütün kalbimle inanıyorum ki bugün bizleri bu ağır kararı almaya mecbur bırakan şartlar elbet bir gün ortadan kalkacaktır. O gün geldiğinde yeniden baba ocağımızda, aynı inançla, aynı umutla ve aynı kararlılıkla bir araya geleceğiz.

Mücadelem dün olduğu gibi bugün de Çorum için, Türkiye için, Cumhuriyet için, demokrasi için, adalet için ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkmak için sürecektir" dedi.