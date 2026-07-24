DSİ 5.Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, Çorum’daki barajların son durumu ile ilgili bilgi verdi.
İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Yaroğlu, Çorum’da içme suyu ve sulamada sıkıntı olmadığını aktardı.
Kente 6 barajda ortalama doluluk oranının yüzde 51 seviyesinde olduğunu belirten Yaroğlu, Obruk hariç bütün barajlarda dolulukların arttığını söyledi.
3 AYDA BARAJLARDAKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ
3 ay önce Yenihayat Barajı’nda doluluk oranının yüzde 31'ten 55'e yükseldiğini belirten Yaroğlu, Çorum Barajı’nın yüzde 66'dan yüzde 102'ye, Alaca Barajı’nın yüzde 63'ten 95'e, Hatap Barajı’nın yüzde 15'ten 50'ye, Koçhisar Barajı’nın yüzde 17'den yüzde 50'ye çıktığını ifade etti.
SADECE OBRUK'TA AZALMA VAR
Obruk Barajı’nın doluluk oranının ise yüzde 85'ten 47'ye kadar düştüğüne dikkat çekti.