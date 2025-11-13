Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, bir yandan parti binasında ziyaretçilerini ağırlarken, diğer yandan da esnaf ve kurum ziyaretlerini sürdürüyor.

Dinçer Solmaz, beraberinde önceki dönem Milletvekili Feridun Ayvazoğlu ile İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Yazı Çarşı esnafını ziyaret etti.

Kahvehaneleri ve esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyen Solmaz, hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyerek, partinin çözüm önerilerini anlattı.

Ziyaretleri sırasında ÇESOB Başkanı Recep Gür ve 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker ile bir araya gelen Solmaz ve beraberindekiler, bir süre sohbet ettikten sonra ziyaretlerini sürdürdü.

Solmaz, ayrıca tandırda yufka ekmek yapan Kale Mahallesi Muhtarı Dudu Sir ve kadınlarla sohbet ederek, “bereketli olsun”, “kolay gelsin” dileklerini paylaştı.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Çorum Valiliği ve Belediye Başkanlığı tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında düzenlenen fidan dikim programlarına da katılarak fidan dikti.

