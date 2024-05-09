Özel Çorum Bilgi Koleji 12. sınıf öğrencilerinden Ahmet Kağan Üstünay, yüzme branşında milli takım adına yarışan ve uluslararası arenada madalya getiren ilk sporcu olmuştu.

Başarılı sporcu Üstünay'a, Özel Çorum Bilgi Koleji Kurucusu Erkan Çifçi ile Lise Müdürü Nurullah Gündüz tarafından "başarı belgesi" verildi.

ÇİFTÇİ: MİLLİ TAKIMA SPORCU VERMENİN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ

Çorum Bilgi Kolejinden yüzme milli takımına ilk defa sporcu vermenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Okul Kurucusu Erkan Çifçi, öğrencisini ederek, başarılarının devamını diledi.

GÜNDÜZ: HEM ÇORUM'UN HEM DE OKULUMUZUN GURURU OLDU

Lise Müdürü Nurullah Gündüz ise Üstünay'ın hem Çorum'un hem de okullarının gururu olduğunu ifade ederek, "Okulumuz öğrencilerden Ahmet Kağan Üstünay, yüzme branşında Çorum ilinin yüzmedeki ilk milli sporcusu olmasının yanında uluslararası arenada kazandığı madalya ile hem Çorum'un hem de okulumuzun gururu oldu. Değerli öğrencimizi, antrenörü ve aynı zamanda babası Davut Üstünay'ı, ailesini ve emeği geçen tüm hocalarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" diye konuştu.