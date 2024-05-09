Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Süper Lig'e çıkma yolunda emin adımlarla ilerleyen Ahlatcı Çorum FK'ya destek çağrısında bulundu.

11 Mayıs Cumartesi günü Bolu Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da Boluspor ile oynanacak maçın sezonun son maçı olduğunu ve bu maçtan elde edilecek bir galibiyetin Süper Lig'in kapılarını aralayacağını hatırlatan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, "Tüm Çorum halkını, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki Çorumlu hemşehrilerimizi, iş insanlarımızı kentimizin takımı Çorum FK'ya sahip çıkmaya, destek olmaya davet ediyorum" dedi.

"BİR İLKİ BAŞARACAĞIZ"

Çorum FK'nın Süper Lig'e çıkmasının Çorumluları sevince boğması kadar kentin ekonomik ve sosyal yaşamına da önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Tahtasız, devlet yatırımlarından hak ettiği payı almayan, havaalanı dahi olmayan kentin futbol endüstrisinden hak ettiği payı almasının önemli olduğunu söyledi.

Tahtasız, şöyle devam etti:

"Takımımız Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü bugüne kadar güçlü bir şekilde ilerledi. Sezonun son maçını nefeslerimizi tutarak takip edeceğiz. Bu süreçte futbolcularımıza, teknik ve idari heyete destek olmamız, moral vermemiz çok önemli. Cumartesi günü Bolu deplasmanından galip ayrılmamız durumunda Süper Lig için önemli bir avantaj elde edeceğiz. Bu galibiyet sevinci ve yükselen moralle Play-Off maçlarından alnımızın akıyla Süper Lig'e çıkacağımıza inancım tam. Çorum FK'nın Süper Lig'de temsil edilmemiz açısından da bir ilk olacak. O nedenle bu maç her açıdan önemli. 7'den 70'e tek yürek olarak gerek maddi gerekse manevi olarak Çorum'da yaşayan halkımızı ve Çorum dışında yaşayan hemşehrilerimizi desteğe davet ediyorum. İmkanı olan herkesin Bolu deplasmanında stat da olması, kulübe katkı sağlayacak forma, kaşkol ve orijinal diğer taraftar ürünlerini alması kulübümüze katkı sağlayacaktır." (Haber Merkezi)