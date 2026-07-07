Çorum'un fahri hemşehrisi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere geldiği Konya'da esnaf, vatandaşlar ve siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi.

Programına Bedesten Çarşısı'nda esnaf ziyaretiyle başlayan Çiftçi, daha sonra Tarihi Kapu Camii'nde cuma namazını kıldı. Mevlana Türbesi'ni de ziyaret eden Çiftçi, vatandaşlarla sohbet etti.

Konya Valiliği'nde Vali İbrahim Akın ile görüşen Çiftçi, kentte yürütülen kamu hizmetleri, güvenlik çalışmaları ve devam eden projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çiftçi daha sonra Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Program kapsamında AK Parti ve MHP Konya İl Başkanlıklarını da ziyaret eden Çiftçi, il başkanları ve teşkilat mensuplarıyla görüştü.

AK Parti Konya İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin 2002 yılından bu yana önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Çiftçi, bu sürecin yalnızca seçim kazanmakla sınırlı olmadığını, ülkenin kalkınması ve güçlenmesi hedefi doğrultusunda yürütülen uzun soluklu bir mücadele olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yakın tarihine tanıklık ettiğini belirten Bakan Çiftçi, “28 Şubat sürecini gördük. Çok saçma sapan dönemlerden geçtik. Çok yanlış uygulamalar gördük. Mesela basit bir örnek vereyim. Çatalı sağ elle kullandığınız zaman ondan bir mana çıkarıyorlardı. Yüzüğünüz olduğu zaman, altın yüzük kullananlara bir anlam yüklüyorlardı, gümüş yüzük kullananlara bir anlam yüklüyorlardı. Başı örtülü olan insanlar ne öğrencilik yapabiliyordu ne kamuda çalışma hakkına sahip olabiliyordu.” dedi.

AK Parti iktidarıyla birlikte kamu yönetiminde önemli değişimlerin yaşandığını ifade eden Çiftçi, “AK Parti iktidara geldi. Bugün Allah için soruyorum; kimin başörtülü olduğuna, kimin başörtüsü takmadığına, kimin çatalı nasıl kullandığına, kimin fikrine, zikrine bakan var mı? Sessiz bir devrim oldu Türkiye'de. İşte onun için AK Parti, milletin değerlerine uygun siyaset ürettiği için bugün 25 yıldır iktidardadır. Başka bir partiye de nasip olmadı bu.” ifadelerini kullandı.