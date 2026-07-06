Çorum'da meydana gelen örtü yangını sırasında alevlerin arasında kalan kaplumbağa itfaiye ekiplerince kurtarılarak suyla serinletildi.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'ndeki taş ocağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki bir tarlada henüz belirlenemeyen sebeple örtü yangını çıktı.

Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altında alınarak söndürüldü. Yangın sırasında alevler arasında kalan kaplumbağa da itfaiye ekiplerinin dikkati sayesinde kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri yanmaktan kurtardıkları kaplumbağayı suyla serinletti. Kaplumbağa daha sonra ekipler tarafından güvenli bir alanda doğaya bırakıldı.