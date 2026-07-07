Çorum'da 76 yıldır eğitim veren Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yıkılıp yeniden yapılmasına yönelik proje ihale aşamasına geldi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2026 Yılı Yatırım Projeleri kapsamında yer alan Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin "yık-yap" projesinde resmi ihale sürecinin başlatıldığını açıkladı.

1940'lı yıllarda eğitim hayatına başlayan ve yaklaşık 76 yıldır Çorum'da mesleki eğitime hizmet veren okul, depreme dayanıklı, modern ve tam donanımlı yeni binasına kavuşacak.

Proje kapsamında mevcut okul binası yıkılarak yerine 24 derslikli yeni bir eğitim binası inşa edilecek. Yeni okulda teknolojik laboratuvarlar ile sosyal alanlar da yer alacak.

Yıkım ve yapım süreci boyunca eğitim-öğretim faaliyetlerinin okulun ek binasında sürdürüleceği, öğrencilerin eğitimlerinin kesintiye uğramayacağı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Çorum'un köklü eğitim kurumlarından biri olduğunu belirterek, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yapım çalışmalarına başlanacağını ifade etti.

Çağlar, okulun depreme dayanıklı ve modern standartlara uygun şekilde yeniden inşa edileceğini kaydetti.

Çağlar, ayrıca Çorum'daki eğitim yatırımlarına verdikleri destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vali Ali Çalgan ve Çorum milletvekillerine teşekkür etti.