Çin Merkez Bankası, döviz rezervlerindeki çeşitlendirme politikası kapsamında altın alımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Ağustos ayında gerçekleştirilen son alımla birlikte, Çin altın rezervlerini art arda 10'uncu kez artırdı

REZERVLERDE İSTİKRARLI ARTIŞ

Merkez bankasının açıklanan son resmi verilerine göre, ağustos ayında rezervlere 0,06 milyon troy ons altın eklendi. Böylece toplam varlık 74,02 milyon troy onsa çıktı. Çin, kasım ayında başlattığı alım sürecinde yaklaşık 1,22 milyon troy ons altın biriktirmiş oldu.

ALTINDA REKOR TIRMANIŞ

Altın fiyatları son dönemde yeni rekorlara ulaştı. ABD'de faiz indirim beklentileri ve Beyaz Saray'ın Fed'e yönelik siyasi baskıları, güvenli liman talebini artırarak altının uzun süredir devam eden durağan seyrini kırdı.

GOLDMAN SACHS: 5 BİN DOLARA YAKLAŞABİLİR

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, bu yıl altın fiyatlarının yüzde 30'dan fazla yükselerek ons başına 3 bin 500 doları aştığını vurguladı. Banka, Fed'in bağımsızlığını zedeleyecek gelişmelerin yaşanması durumunda altının 5 bin dolar seviyesine yaklaşabileceği uyarısında bulundu.

DÜNYA ALTIN KONSEYİ'NDEN KÜRESEL PERSPEKTİF

Üretici destekli Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı son rapor, fiyat artışları nedeniyle merkez bankalarının altın alımlarının hız kesmesine rağmen, jeopolitik risklerin resmi sektörden gelen talebi desteklemeye devam edeceğini ortaya koydu.