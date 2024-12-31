Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, yaptığı açıklamada Delice-Çorum hızlı tren hattı ihalesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açıklamasına, “Delice-Çorum hızlı tren hattı inşaat ihalesinin gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu, MHP Genel Sekreter Yardımcımız ve Çorum Milletvekilimiz Sayın Vahit Kayrıcı, AK Parti Çorum Milletvekilleri Sayın Yusuf Ahlatcı ve Sayın Oğuzhan Kaya’ya ve ihalenin gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese şahsım ve teşkilatım adına teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek başlayan MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, “Cumhur İttifakı olarak, geçmişin muhasebesini yaparak, elde ettiğimiz birikim ve tecrübeyle ülkemizin ve şehrimizin kalkınması, gelişmesi ve milletimizin birliği, beraberliği ve huzuru için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da şehrimize ve ülkemizin kalkınmasına yönelik yapılacak her yatırıma ön şartsız destek vereceğiz. Delice-Çorum hızlı tren hattı inşaat ihalesinin, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.