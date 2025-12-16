Çorum’da aile hekimleri, Aile Hekimliği Sözleşmesi’nde uygulanan kontrol dışı ücret kesintileri ile artan iş yüküne tepki göstermek amacıyla basın açıklamalı eylem gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan aile hekimleri, mevcut uygulamaların hem sağlık çalışanlarını hem de vatandaşların aldığı sağlık hizmetini olumsuz yönde etkilediğini bildirdi.

Aile hekimleri adına bir basın açıklaması yapan Çorum Aile Hekimleri Derneği (ÇAHED) Başkanı Dr. Mesut Yetkin, Bu ay itibariyle, son bir yılda Aile Sağlığı Merkezlerine gelmeyen nüfus üzerinden ücret kesintileri yapılmaya başlandığını ve ASM’lere başvurmayan vatandaşların sorumluluğunun sadece aile hekimliği çalışanlarına yüklendiğini söyledi.

Objektif kriterlere dayanmayan memnuniyet uygulamaları nedeniyle hekim ve sağlık çalışanları gelir kesintileriyle karşı karşıya bırakıldığını ifade eden Yetkin; “Aile hekimlerimiz ve aile sağlığı çalışanlarımız yıpratıcı bir performans sisteminin baskısı altındadır. Günlük 80’leri geçen yoğun poliklinik sayılarına rağmen, veri giriş memuru gibi günlük binlerce farklı veriyi sisteme girmemiz beklenmektedir. Onlarca farklı parametre ile hesaplanmaya çalışılan ücretlerimizin yüzde 65’ini bu öngörülebilirliği imkânsız olan parametreler belirlemektedir. Aile Hekimlerinin aldığı ücretin sadece yüzde 35’i taban ödemedir. 2. ve 3. Basamakta bu oran yüzde 72’dir. Başka hiçbir meslekte bu kadar ağır, bu tarz performansa dayalı ödeme sistemi yoktur” dedi

Aile hekimlerine daha önce söz verilen nüfus düzenlemesiyle ücretlerin düşmeyeceği sözleri yerine getirilmediğini aktaran Dr. Yetkin; aile hekimlerinin bu konuda hayal kırıklığına uğratıldığını ifade etti. Nüfus başı katsayıların artırılması yerine bin bir parametreyle pozitif performans adı altında kesintiler devreye konduğunu kaydeden Yetkin, konuşmasının devamında şunları söyledi;

‘ASM’LERE GELMEYEN VATANDAŞLARIN SORUMLULUĞU SADECE BİZE YÜKLENİYOR’

“Bizler gerçekten ağır bir iş yükü altındayız. Bizlerin önüne konan akıl, mantık ve bilim dışı zorlama uygulamaların artık değiştirilmesini istiyoruz. Devlet tarafından aranan, hakkında arama kararı bulunan yaklaşık 1 milyon insan ASM’lere uğramazsa, bizim ücretimizden kesinti yapılmaktadır. Bizlerden hem dedektiflik hem hekimlik yapmamızı istenmektedir. Devletimizin polisinin, jandarmasının bulamadığı hakkında arama kararı çıkan bu insanları bizler nasıl bulalım? Bizler hekimiz, hafiye değiliz. Her gün değişen ve bilimle uzaktan yakından alakası olmayan bu kriterler ile hekimlik yapmamız daha zor bir hale getirilmekte. Hastalarımıza ayıracağımız değerli zamanımız, bilgisayarların başında veri girmeye zorlanmakla geçmekte. Bir sene içinde vatandaşın ASM’lere gelmemesinin sorumluluğu sadece bize yükleniyor. Bizlerden ve Aile Sağlığı Çalışanlarından telefon başında tele sekreterlik bekleniyor. Bu ülkenin en zeki, en çalışkan, en özverili evlatları olan bizlere, halen uygulanmakta olan bu akıl dışı uygulamaların başta vatandaşa karşı hafiyelik görevi olmak üzere kaldırılmasını aklı, mantığı, vicdanı olan herkesten talep ediyoruz.

‘BİZLER HEKİMLİK YAPMAK İSTİYORUZ’

Bizler hastalarımıza daha kaliteli muayene hizmeti vermek ve hekimlik yapmak istiyoruz. Bırakın hekimlik yapalım! Bırakın tıp diplomamızın hakkını vererek çalışalım. Bırakın işimizi en iyi şekilde yapalım. Bizler Aile Hekimleri olarak sağlık sisteminin en iyi hale getirilmesini sağlayacak formülü biliyoruz. Aile Hekimlerimize ve aile sağlık çalışanlarımıza içi boş işler yükleyerek, mutsuz, umutsuz hale getirmeyin. Sahada çalışan aile hekimini hastayı muayene etmekten uzaklaştıran, sekreterliğe zorlayan bu yönetmeliğin kaldırılarak, yerine sahadaki aile hekimlerinin görüşlerinin de alındığı gerçek bir yönetmeliğin yürürlüğe konmasını istiyoruz. Hastanın en iyi şartlarda hizmet aldığı, aile hekiminin de insancıl şartlarda hizmet verdiği, sağlıklı bir çalışma ortamı istiyoruz.”

Basın açıklamasına Çorum Tabip Odası Başkan Dr. İlker Uzeli, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS) Başkanı Dr. Veli Nayman, Türk Sağlık- Sen Başkanı Ahmet Kuyucu, Genel Sağlık İş Sendikası Dr. Nail Yıldız ve Hekimsen İl Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Kürşat Karagöz ile aile hekimleri ve sağlık çalışanları katıldı.