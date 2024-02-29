Mecitözü Çitli Şehit Dursun Demirkol Ortaokulu öğrencileri il merkezinde bulunan liseleri gezdi.

Çitli Şehit Dursun Demirkol Ortaokulu idareci ve öğretmenleri 2024-2025 eğitim öğretim yılında liseye gidecek olan 8.sınıf öğrencilerine yönelik Çorum merkezde bulunan baz liselere gezi düzenledi.

Gezi kapsamında TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Prof. Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Özejder Sosyal Bilimler Lisesini ziyaret eden öğrenciler hem okulları yakında görme hemde bilgi sahibi olma fırsatı buldular.

Okul Müdürü Abdulselam Eker, köyde öğrenim gören öğrencilerinin tercih dönemi başladığında isabetli ve doğru kararlar vererek, kendi ilgi ve yeteneklerine uygun liselerde öğrenimlerine devam etmelerinin çok önemli olduğunu belirtti.

Öğrencilerin okullarla ilgili merak ettikleri sorularına bizzat cevap buldukları güzel bir etkinlik olduğunu belirten Eker, beden eğitimi öğretmeni Gülay Yalçınkaya refakatinde ziyaret ettikleri TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Prof. Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Özejder Sosyal Bilimler Lisesi idareci ve öğretmenlerine de teşekkür etti.