Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2024 Yılı Tarifesi, 13 Ocak 2024 Tarihli ve 32428 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren CMK Ücret Tarifesi kapsamında, ücretlerde ortalama yüzde 58 oranında artış yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çorum Barosu, 2023-2024 brüt asgari ücretin yüzde 100 artırıldığını hatırlatarak, “Türkiye Barolar Birliğine görüş için iletilen 2024 yılı CMK ücret tarifesinde ortalama yüzde 90’lık artış öngörülen taslak tarifenin aksine ve itiraz edilen yüzde 90’lık oranın dahi altında yüzde 58’lik artışla yayınlanan CMK ücret tarifesi kabul edilemez. Türkiye Barolar Birliği tarafından tarifenin iptali için yargı yoluna başvurulacaktır” ifadelerine yer verildi.