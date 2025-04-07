Osmancık Devlet Hastanesi kadrosuna yeni bir uzman hekim daha katıldı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Yücel, 7 Nisan 2025 tarihi itibariyle görevine başladı.



Dr. Yücel, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu ve uzmanlık eğitimini Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamladı.



Osmancık Devlet Hastanesi kadrosuna katılan Dr. Yücel’in göreve başlamasıyla birlikte, çocuk polikliniğinde daha kapsamlı sağlık hizmetleri sunulmaya başlandı.