Çorum'da acil sağlık hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve erişilebilir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla yapımı tamamlanan Kunduzhan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete açıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın acil sağlık hizmetleri altyapısını güçlendirmeye yönelik hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen istasyon binası, modern fiziki yapısı ve teknik donanımıyla vatandaşların hizmetine sunuldu.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Kunduzhan Mahallesi’nde hizmet vermeye başlayan yeni istasyon, bölgedeki acil sağlık hizmetleri kapasitesini önemli ölçüde artıracaktır. Stratejik konumu sayesinde Kunduzhan ve çevresinde yaşayan vatandaşlarımıza daha kısa sürede ulaşılması mümkün olacak, acil vakalara müdahale süreçleri daha etkin ve verimli şekilde yürütülecektir.

İstasyonun yeri ve hizmet kapasitesi belirlenirken bölgede hizmete açılan yeni belediye binası, planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları, mevcut ve öngörülen nüfus hareketliliği ile gelecekte ortaya çıkabilecek sağlık hizmeti ihtiyaçları dikkate alınmıştır. Bu planlama doğrultusunda oluşturulan yeni istasyon, bölgenin sağlık hizmeti altyapısına önemli katkılar sağlayacaktır.

Acil sağlık hizmetlerinde zaman, hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle sağlık teşkilatımızın temel hedeflerinden biri, ihtiyaç anında vatandaşlarımıza mümkün olan en kısa sürede ulaşarak etkin sağlık hizmeti sunmaktır. İstasyon yapılanmaları ve hizmet planlamaları da bu anlayış doğrultusunda sürekli olarak değerlendirilmekte ve geliştirilmektedir.

İlimiz genelinde acil sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmak, vakalara müdahale sürelerini azaltmak ve vatandaş memnuniyetini yükseltmek amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir. Hizmete açılan Kunduzhan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu da bu hedeflere ulaşılmasında önemli bir rol üstlenecektir." ifadelerine yer verildi.