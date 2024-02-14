Çorum Fotoğraf Sanatı Derneği’nin (ÇOFSAD) açtığı fotoğraf kursu devam ediyor.
Halk Eğitim Merkezi desteğiyle açılan ve Hasan Kahraman’ın eğitici olduğu kurs kapsamında çeşitli fotoğraf çekim uygulamaları yapılıyor.
Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Millet Bahçesinde ışıkla boyama fotoğraf etkinliği gerçekleştirildi. İlginin yoğun olduğu etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.
ÇOFSAD yönetimi, etkinliği yapmalarına izin veren Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ve Çorum Belediyesine teşekkür etti.