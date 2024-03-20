CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Çorum Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, 31 Mart yerel seçimleri için destek istedi.

Çöphüseyinoğlu’na ziyaretlerde İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ile bazı parti yöneticileri eşlik etti.

Çorum Sanayi Sitesi'nde bulunan esnafların Ramazan aylarını tebrik eden ve hayırlı işler temennisinde bulunarak esnafların istek ve taleplerini dinleyen CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, esnaflarla sohbet ederek, onların beklentilerini ve ihtiyaçlarını anlamaya çalıştı. Esnaflarda sorun ve taleplerini dile getirdiler.

Çöphüseyinoğlu, sanayi esnaflarına her zaman yanlarında olacaklarının mesajını vererek, belediye başkanı seçilmesi halinde onların sorunlarını çözmek ve işlerini geliştirmeleri için destek olacaklarını kaydetti.

Esnaflar da CHP adayına ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, destek sözlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Bu ziyaret ise, Çöphüseyinoğlu’nun esnaflarla doğrudan temas kurarak onların ihtiyaçlarını ve taleplerini dinlediği önemli bir etkinlik oldu. Bu arada Çöphüseyinoğlu’nun seçim çalışmaları kapsamında sanayi esnaflarına yönelik ziyaretlerini sürdüreceği öğrenildi.