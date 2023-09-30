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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Çorum'da 8 ayda 1 milyar 161 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Son 2 ayda 425 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Çorum, Temmuz ayında ihracatta Türkiye'de 13.sırada yer almıştı.

Havaalanı ve hızlı treni olmamasına rağmen büyükşehirlerle yarışan Çorum, liman kenti Samsun'a bile fark atmayı başardı.

İhracat rakamları ile ilgili bir paylaşım yapan Çorum Ticaret ve Sanayi Odası; TUİK'in açıkladığı Temmuz ayı ihracat istatistiklerine göre ihracatımız 268 milyon 249 bin dolar, olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki aya göre ihracatımız %108 oranında artış göstererek , Çorum'u Türkiye genelinde en çok ihracat yapan 13. il konumuna getirmiştir. Çorum'umuzun ekonomik gelişimi ve kalkınması hedefinde üreterek, ihracat yaparak, iş ve aş sağlayarak katkıda bulunan firmalarımızın yöneticilerini, çalışanlarını ve tüm emeği geçenleri yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çorumlu sanayicileri tebrik ederek; "Hiçbir devlet katkısı almadan, yıllardır dile getirilen yük treni ve hızlı tren, havayolu olmadan bu nedenle 10 bin dolara ürettiği makineye 10 bin dolar da nakliye ücreti ödeyerek ısrarla üreten, ürettiğini dünyanın dört bir yanına pazarlayan, ilimizin ekonomik ve sosyal gelişimine büyük katkı koyan sanayicilerimizi iş insanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Onların gayreti ve üretim azmi ile çok kısa sürede ilk 10'da sonrasında ilk 5'te olacağımıza inancım tam. Çorum Tso Başkanı Çetin Başaranhıncal'ın şahsında tüm iş insanlarımızı ve çalışanlarımızı canı gönülden kutluyorum." dedi