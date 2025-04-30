Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Çorum'da Mart ayında 232 milyon dolar ihracat, 240,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Çorum'da 2025 yılında toplam 822 milyon ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye'de 2025 yılının ilk 3 ayında en fazla ihracat gerçekleştiren 13 ilden biri olan Çorum, ekonomik verileriyle büyükşehirleri geride bıraktı.

Çorum'u sadece İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Sakarya, Manisa, Kocaeli, Mersin, Denizli, Gaziantep, Hatay e Kayseri illeri geçebildi.