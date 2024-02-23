Çınarlar Boya/İnşaat U 16 final grubunda dördüncü maçlar sonunda Çorum Anadolu FK şampiyonluk yolunda büyük avantaja sahip.

Final Grubu üçüncü maçında en yakın rakibini yenerek şampiyonluk yolunda bir adım öne geçen Çorum Anadolu FK dördüncü maçında HE Kültürspor önünde ikinci yarıdaki etkili oyunu ile farka gitti ve maçı 5-1 kazanarak hedefe bir adım daha yaklaştı.

Diğer maçta ise Mimar Sinan, Hattuşa Gençlikspor karşısında mağlup duruma düştüğü maçta beraberliği sağladı ancak rakibi önünde galibiyet golünü bulamayınca maç 1-1 berabere bitti. Bu sonuçla Çorum Anadolu FK şampiyonluk yolundaki avantajını çok daha artırdı.

Final Grubunda beşinci maçlar yarın oynanacak.

Günün ilk maçında Mimar Sinan ile HE Kültürspor karşılaşacak.

Mimar Sinan bu maçı kazanıp rakibinin kaybetmesini bekleyecek.

İkinci maçta ise Çorum Anadolu FK ile Hattuşa Gençlikspor karşılaşacak.

Anadolu FK bu maçı kazanması halinde son maç öncesinde şampiyonluğu garantileyecek.

Final grubunda heyecan çarşamba günü oynanacak son maçlarla tamamlanacak.