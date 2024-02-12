Çorum Anadolu FK, Beşiktaş U 15 takımı ile yaptığı hazırlık maçından 2-2 beraberlik ile ayrıldı. Beşiktaş kulübünün davetlisi olarak cumartesi günü İstanbul’a giden Çorum Anadolu FK U 15 takımı Fulya Hakkı Yeten Tesislerinde Beşiktaş U 15 takımı ile hazırlık maçı yaptı.

Oldukça çekişmeli geçen hazırlık maçında Çorum Anadolu FK güçlü rakibi önünde 2-1 üstün girdiği maçta son dakikalarda penaltıdan yediıği golle sahadan 2-2 beraberlik ile ayrıldı.

Çorum Anadolu FK Antrenörü Menderes Özarslan çok iyi bir hazırlık maçı olduğunu futbolcularının gelişimi adına çok sevindiklerini söyledi. Özarslan iki üç futbolcumuzla yakından ilgilenildiğini belirterek önümüzdeki aylarda bir iki kez daha gelerek hazırlık maçı yapacaklarını Beşiktaş Alt Yapı Sorumlularından güzel mesajlar aldıklarını söyledi,

Maç sonunda Beşiktaş Alt Yaşlar Koordinatörü Faruk Hakan Şahin taraından Çorum Anadolu FK antrenörü Menderes Özarslan’a forma hediye edildi.