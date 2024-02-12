Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu Çorum’da toplandı. Süper Lig 4. Etap müsabakaları nedeni ile ilimize gelen Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen ve yönetim kurulu üyeleri Şubat ayı yönetim kurulu toplantısını Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü aynı zamanda yönetimkurulu üyesi Nadir Solak’ın ev sahipliğinde yaptılar.

Toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’da misafir olarak katıldı. Federasyon Başkanı Oktay Çimen önümüzdeki aylardaki faaliyetler ve milli takımlar konularındaki gündemi karara bağladı. Çimen alınan kararların hayırlı olmasını diledi.