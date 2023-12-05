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Çorum Anadolu FK geçen sezon U 14’de kazandığı şampiyonluk ve Türkiye yarı finallerinin ardından bu yılda aynı kadro ile U 15 ligini namağlup ve puan kaybetmeden şampiyon olarak tamamladı.

Berke&burak Refraktör U 15 Liginde Çorum Anadolu FK takımı grubunda oynadığı 5 maçta toplam 26 gol atıp 5 gol yiyerek puan kaybetmeden final grubuna yükseldi, Dört takımlı final grubunda altı maçta 13 gol atan ve bir gol yiyen Çorum Anadolu FK yine tüm maçlarını kazanarak puan kaybetmeden Çorum Şampiyonluğunu kazandı.

Hattuşa Gençlikspor takımı 9 puanla ikincilik kupasının sahibi olurken Mimar Sinan Gençlikspor ise 7 puanla üçüncülük kupasının sahibi oldu.