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Çorum'da yerel ekonomiye büyük katkı sağlayacak bir hamle: Köroğlu Tekstil, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yeni bir dönem başlatıyor. 100 milyon lira değerinde tekstil firması kuruluyor.

İlçede uzun yıllardır tekstil sektöründe hizmet veren Hacı, Osman ve Hüsnü Köroğlu kardeşler, bu kez OSB’ye yatırım yapmak için harekete geçti. Köroğlu kardeşler, OSB’de 10 dönüm arazi üzerine HCK Köroğlu Tekstil Firması kuracak. Önümüzde de ki yıl Ekim ayında faaliyete geçmesi planlanan firmada 200 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. Hacı Köroğlu, “1995 yılından beri tekstil sektöründe hizmet veriyoruz. Her geçen büyümeye devam eden OSB’mize bizde yatırım yapmaya karar verdik. Kardeşlerim Osman ve Hüsnü ile 100 milyon lira değerinde ki tekstil firmamız için temeli attık ve çalışmalarımız başladı. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. 2024 yılı Ekim ayında tamamlayarak faaliyetlerimize başlayacağız inşallah. Firmamızın amacı üretim, istihdam ve ihracat olacak.” dedi.