Çorum Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği ‘En Baba Kamp’ etkinliğinin bu yıl üçüncüsü yapılıyor.

Babaların çocuklarıyla beraber katılabildiği kamp etkinliği için başvurular devam ediyor.

Çorum Belediyesi’nin her sene düzenlediği ‘En Baba Kamp’ etkinliği bu yıl da 22-23 Temmuz 2023 tarihlerinde Çatak Tabiat Parkında gerçekleşecek.

Babaların çocuklarıyla beraber katılabileceği etkinlik için online kayıtlarlar başladı. Başvurular, https://crm.corum.bel.tr/WebBasvuru/en-baba-kamp#/ internet adresinden 19 Temmuz saat 17.00’a kadar devam edecek. Başvuruda bulunanların Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün başvuru taahhütnamesini ve katılım koşullarını kabul ettiğini beyan etmesi gerekiyor. Kayıt yaptıran katılımcılar arasında 20 Temmuz 2023 saat 14.00'da yapılacak olan kura ile belirlenecek olan 50 aile etkinliğe katılım sağlayabilecek.

Kura ile belirlenen katılımcıların listeleri Çorum Belediyesi web adresinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulup, organizatör tarafından whatsapp grubu kurulup katılımcılara bilgilendirme yapılacak.

Kamp programı kapsamında birbirinden eğlenceli sportif etkinlikler, doğa yürüyüşü, ateş başı müzik dinletisi, karaoke etkinlikleri ve sürpriz hediyeler yer alacak.