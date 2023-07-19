Hitit Üniversitesi, Ankara Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Üniversite Tercih Günlerinde aday öğrenciler, aileler ve rehber öğretmenlerle buluştu.

Ankara Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Başkent Millet Bahçesinde gerçekleştirilen Üniversite Tercih Günlerinde Hitit Üniversitesi standı yoğun ilgi gördü.

Üniversite bünyesindeki bölüm ve programlar ile öğrencilere sunulan imkanların anlatıldığı eğitim fuarında; Hitit Üniversitesi ve Çorum’a dair merak edilenler cevaplandırıldı.

Fuarda; Hitit Üniversitesi öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Canan Uğurdağ, Arş. Gör. Dr. Serhat Furkan Acar, Öğr. Gör. Dr. Özlem Bal, Öğr. Gör. Alper Akçadağ, Arş. Gör. Dr. Levent Kartal ve İletişim Ofisi personeli Deniz Ural tarafından eğitim kalitesi, barınma, kariyer ve Çorum hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Öğrenciler Nilay Zeynep Aliçe ile Uğur Özlen de aday öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. (Haber Merkezi)