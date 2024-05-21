Çorum Belediyesi, Filistin’e destek çağrısını sürdürüyor.

Şehrin farklı yerlerindeki billboardlar ve halk otobüslerine Filistin’e destek mesajlarının yazılı olduğu afişler asıldı.

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve katliamlarına karşı duyarsız kalmayan Çorum Belediyesi, İsrail mallarına boykotu sürdürürken Filistin için de destek mesajları veriyor. Halk otobüslerine ve billboardlara “Özgür Filistin için boykota devam” ve “Özgür Filistin’in Yanındayız” yazılı afişler asıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Filistin'in bağımsızlık mücadelesini her şartta savunmaya devam edeceklerini belirterek, Filistin’de yaşanan zulümlerin Müslümanların zaferiyle son bulacağına inandığını söyledi.

Özgür Filistin için boykota devam ettiklerini, özgür Filistin’in yanına olduklarını dile getiren Başkan Aşgın, “Tarih Nemrutları, Ebu Cehilleri, Firavunları değil Hz. Musa’nın, Hz. İbrahim’in, Hz. Muhammed’in zaferlerini yazmıştır. Şimdi Kudüs’te tarih yeniden yazılıyor. Tarih yine İsrail’in, Siyonistlerin, bebek katillerinin zaferini değil, Müslümanların, mazlumun yanında olanların, inananların zaferini yazacak. Yeter ki biz Firavunların karşısında Musa gibi, Nemrutların karşısında İbrahim gibi duralım. Allah’ın izniyle nasıl ki Kızıldeniz Firavun’a mezar olmuşsa Akdeniz de İsrail’e, Siyonizm'e mezar olacak. Zafer Müslümanların ve inananların olacak” dedi.