Hitit Üniversitesi’nde yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Çorum Belediyesi, üniversite öğrencilerini kampüslerde kurduğu stantlarla karşılamaya başladı.

Hitit Üniversitesi yerleşkelerinde kurulan stantlarda, şehrimize ilk kez gelen öğrencilere Çorum hakkında bilgilendirme yapılırken, belediyenin gençlere yönelik hizmetleri de tanıtılıyor.

Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı Halkla İlişkiler Birimi ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında Mobil Çözüm Merkezi önünde kurulan stantta öğrencilere birebir bilgilendirme yapılıyor.

Öğrencilere; Çorum’daki toplu taşıma ve ulaşım olanakları, gençlere yönelik sosyal, kültürel ve sportif hizmetler ile belediyenin sunduğu diğer imkânlar hakkında detaylı bilgiler aktarılıyor.

Stantlarda ayrıca Çorum Belediyesi Hizmet Rehberi, Çorum Gezi Rehberi, Çorum Belediyesi kültür yayınları ve çeşitli tanıtım materyalleri ile birlikte öğrencilere çeşitli hediyeler de takdim ediliyor.