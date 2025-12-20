Belediye-İş Sendikası Çorum Şubesi 13. Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi.
Şubenin 26 yıldır başkanlığını yapan rakipsiz başkan Mehmet Şen, yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.
Anitta Otel’de gerçekleşen genel kurula CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, siyasi parti il başkanları, çevre illerden gelen şube başkanları ile sendika üyeleri katıldı.
Genel kurulda başkanlığını Belediye-İş Sendikası Genel Denetleme Kurulu Raportörü Gamze Ceylan’ın yaptığı divan heyetinde Kübra Çetinkaya, Ayşegül Kızıltepe, Dilan Yıldız ve Esma Avşar yer aldı.
Mehmet Şen’in yönetimi ise şu isimlerden oluştu: “Doğancan Gül, Rıza Kayar, Özcan Sayar, Özcan Dalyan”
Denetleme Kurulu; “Muharrem Aktaş, Ayşegül Kızıltepe ve Alparslan Tunga”
Disiplin Kurulu; “Ayşe Sargın Cansu, Gökhan Yardımcı ve Mesut Kambur”
Üst Kurul Delegeleri arasında ise Mehmet Şen, Doğancan Gül, Rıza Kayar, Özcan Sayar ve Çağrı Sözal yer aldı.