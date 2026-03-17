Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi D grubunda mücadele eden Çorum Belediyespor dördüncü maçında üçüncü galibiyetini Çukurova Üniversitesi karşısında aldı.

İki takımında savunma yapmadan çok hücumu düşündüğü maçta Çorum Belediyespor özellikle ikinci ve üçüncü periyottaki üstün oyunu ile rakibini 108-90’lık skorla yenerek dördüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı.

Yeni Spor Salonunda oynanan maçı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Fatih Özüyağlı, Belediye Gençlik ve Spor Müdürü Nadir Solak ile çok sayıda basketbol sever izledi. Maçın ilk peniyotu karşılıklı sayılarla geçerken konuk takım bu periyotu 23-22 önde tamamladı.

İkinci periyotta ise oyunun kontrolünü eline geçiren temsilcimiz bulduğu sayılarla öne geçti ve bu periyotu 27-18 devreyide 49-41 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta da oyunda üstünlüğünü devam ettiren Çorum Belediyespor takımın iki skorer ismi Yusuf Bayrak ve Efecan Coşar’ın sayıları ile farkı açtı ve bu periyotu 30-22 önde tamamlarken son periyota 79-63 önde girdi.

Son peniyotta da iki takımda tamamen hücumu düşündü ve karşılıklı baskelerle geçen bu peniyotta da takımlar 30’lu sayılara ulaştılar.

Çorum Belediyespor rakibinin geri dönüşüne izin vermedi ve bu periyotu 29-27 maçıda 108-90 gibi yüksek bir sayı ile kazandı ve dördüncü maçında üçüncü galibiyetini alarak grupta liderliğini sürdürdü.

Çorum Belediyespor’da ve maçtaki en skorer ise 27 sayı ile Yusuf Bayrak olurken Efekan Coşar 21 sayılık performansı ile galibiyete katkı verdi. Çift rakamları bulan diğer ise ise 13 sayı ile Kaan Aydın oldu. Konuk Çukurova Üniversitesi’nde ise Toprak Keskin’in 19 sayısına karşın, Suat Ege’nin 18, Mehmet Ali 13, Baran Erişik (12) ve Ahmet Karahan ise 11 sayı ile çift haneli katkı veren isimler oldular.