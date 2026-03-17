18 Mart Çanakkale Zaferi Satranç Turnuvası sona erdi.

Çorum Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 18 Mart Çanakkale Zaferi Satranç Turnuvası, yoğun katılım ve büyük heyecanla tamamlandı.

Turnuva, Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümü anısına düzenlenirken, sporcular hem tarihi bir günü andı hem de kıyasıya mücadele etti.Farklı yaş kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvada, genç yetenekler ve deneyimli satranççılar bir araya geldi.

Gün boyu süren karşılaşmalar sonunda 8 Yaş Altı Kategorisinde Mehmet Akça Şampiyon olurken, ikinciliği Efe Seğmenli, üçüncülüğü Enel Ozan Cidal, dördüncülüğü Göktuğ Özdilli elde ederken, 10 Yaş altı kategorisinde Şampiyonluğu Harun Kellegöz ikinciliği Asil Cindil, Üçüncülüğü Yağız Basmacı, dördüncülüğü Mustafa Alp Köylüoğulları olurken, 14 Yaş Altı Kategorisinde şampiyonluğu Muhammet Said Keçelioğlu, ikinciliği Metehan Şahin, üçüncülüğü Yiğit Etka Yıldız dördüncülüğü Yiğit Ali Sümbül elde ederken Açık Kategoride Kağan Kahraman Şampiyon olurken ikinciliği Taha Taş, üçüncülüğü Muhammed Said Taran, dördüncülüğü Lütfi Bozkurt elde etti dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen Satranç Turnuvasını ziyaret etti.

Ziyareti sırasında sporcular ve velilerle sohbet eden Başkan Aşgın, gençlerin satranç sporuna olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Aşgın, satrancın gençlerin zihinsel gelişimine katkı sağlayan önemli bir spor dalı olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin hem spor kültürünü yaygınlaştırdığını hem de milli değerlerin yaşatılmasına katkı sunduğunu ifade etti.Turnuvaya katılan sporculara başarılar dileyen Aşgın, dereceye girenleri tebrik etti. Etkinlikte konuşan yetkililer, turnuvanın hem sporun gelişimine katkı sağladığını hem de milli bilincin güçlenmesine vesile olduğunu belirtti. Katılımcılar, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, gelecek yıllarda da benzer etkinliklerin devam etmesini diledi.