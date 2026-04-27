Arca Çorum FK alt yapı futbolcularına yönelik olarak 23 Nisan futbol turnuvası düzenledi.

Cumartesi günü Devane sahasında yapılan turnuvada 2015-16 ve 17 doğumlu minik sporcuların oluşturduğu takımlar karşılıklı maç yaparak hünerlerini sergilediler.

Turnuvada Arca Çorum FK ile birlikte Gençlerbirliği, PTT Gençlikspor ve Çorum Anadolu FK alt yapısında oynayan futbolculardan oluşan takımlar turnuva şeklinde yarı sahada maç yaptılar.

Maçlara sporcu velileri de büyük ilgi gösterdiler.

Organizasyon boyunca altyapı sorumluları Mehmet Arduç ve Salih Öztürk ile birlikte kulübün altyapı antrenörleri, sporcularla yakından ilgilendi. Miniklerin hem gelişimlerini takip eden hem de moral veren teknik ekip, etkinliğin verimli geçmesinde önemli rol oynadı.