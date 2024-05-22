Ordu Gölköy güreşlerinde Çorum Belediyespor pehlivanları iki birincilik bir ikincilik ve üçte üçüncülük kazandılar.

Hafta sonunda Ordu Gölköy’de düzenlenen geleneksel yağlı güreşlerde Çorum Belediyespor’dan Muhammet Ali Eryücel büyük orta kategorisinde tüm rakiplerini yenerek birincilik ödülünün sahibi oldu.

Deste Büyük Boy da ise Batuhan Laik Şahin zorlu rakiplerini yenerek birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

Küçük Orta Büyük Boy kategorisinde ise Murat Kalender final maçında rakibine yenilerek ikincilik ödülünü aldı.

Baş kategorisinde zorlu rakipleri önünde üçüncülük ödülünü kazanan Bekir Eryücel ve Küçük Orta’da Mertcan Damatoğlu üçüncülük kürsüsünde kendine yer buldu.