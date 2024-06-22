Çorum Belediyespor’un Yaz Spor Okullarına kayıtlar başlıyor.
24 Haziran pazartesi günü başlayacak kayıtlar 29 Haziran cumartesi günü sona erecek.
Yaz Spor Okullarına kayıt yaptırmak isteyenler basvuru.corum.bel.tr adresinden istedikleri branşa kayıtlarına yaptırabilecekler.
Belediye Yaz Spor Okulları Buhara Kültür Merkezi. Ulukavak Mahallesi Spor Tesisi, Kale Mahallesi Spor Tesisi, Mevlana Spor Tesisi, Ulukavak Yüzme Havuzu ve Gülabibey Yüzme Havuzlarında yapılacak yaz spor okullarında Judo, Karate, Güreş, Masa Tenisi, Taekwondo, Cimnastik, Basketbol, Badminton, Futsal, Voleybol, Buz Pateni. Bowling, Yüzme ve Fitness branşlarında deneyimli antrenörler gözetiminde çalışma yapılacak.