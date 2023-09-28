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Çorum Bölge Veteriner Kliniği sahiplerinden Süleyman Akgül, Türkiye’de bir ilke imza attıklarını belirterek, kliniklerinde endoskopi yardımı ile kapalı şekilde monitörize edilip, ağrısız, kansız, dikişsiz operasyon yaptıklarını söyledi.

Süleyman Akgül ile Metin Koç’un sahibi olduğu Çorum Bölge Veteriner Kliniği, Çepni Mahallesi Hamit Cami Sokak Numara 65/A adresinde hizmet vermeye başladı.

MODERN VE ZENGİN ÜRÜN YELPAZESİ

Kliniğin sahiplerinden Süleyman Akgül, son derece hijyenik ortamda zengin ürün yelpazesine sahip olan modern kliniklerinde 3 veteriner hekim, bir teknisyen ve bir Ceo olmak üzere 5 kişi ile hizmet vereceklerini kaydetti.

SON TEKNOLOJİK CİHAZLARLA DONATILMIŞ BİR KLİNİK

Son teknolojik cihazlarla donatılmış klinikte koruyucu aşılama muayene, teşhis, tedavi hizmetlerinin yanısıra tanıya yardımcı olması için kan analiz cihazı, serum biyokimya cihazı, röntgen, endoskopi ultrason cihazları da kullanıyor.

Klinikte ayrıca yataklı kedi hasta servisi, yataklı köpek hasta servisi, pet otel ve pet kuaför bölümü, karantina odası, aşı odası, muayenehane ve ameliyathanenin mevcut olduğunu ifade eden Akgül, “Ameliyathanemizde endoskopi yardımı ile kapalı şekilde monitörize edilip, ağrısız, kansız, dikişsiz operasyonlar da yapılmaktadır. Bu ameliyat Türkiye’de sadece Çorum Bölge Veteriner Kliniğinde yapılabilmektedir” dedi.

30 EYLÜL’DEKİ AÇILIŞA TÜM ÇORUMLULARI DAVET ETTİ

Kliniğin resmi açılışının 30 Eylül Cumartesi günü saat 14.00’de Çepni Mahallesi Hamit Cami Sokak Numara 65/A adresinde yapılacağını aktaran Akgül, “Açılışımıza çevre illerden meslek duayenlerimizin yanında Almanya’dan Veteriner Hekim Dr. Gürsoy Gürpınar da katılacak. Değerli halkımıza bu ayrıcalıklı kliniği açmak bizim için bir onur kaynağıdır. Sevgili halkımızı da açılışımızda görmek ayrıca bizi onurlandıracaktır” diye konuştu.