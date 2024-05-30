Bayanlar Futbol U 17’de Buharaspor Samsun grubunda mücadele edecek.

Ligde ilk maçlar 4 Haziran’da oynanacak.

Futbol Federasyonu U 17 ligi grupları belli oldu. Çorum Buharaspor takımı Samsun grubunda dört takımlı grupta mücadele edecek.

Çorum Buharaspor ile Samsun grubunda Ladikspor, Samsun Yabancılar Pazarıspor ve Amisisspor takımları bulunuyor.

Grupta ilk maçta Buharaspor 4 Haziran salı günü Ladikspor ile Samsun Halim Batur sahasında saat 16.30’da karşılaşacak.

İkinci maçta 6 Haziran perşembe günü saat 16’00da Devane sahasında Samsun Yabancılar Pazarı takımı ile karşılaşacak olan Çorum Belediyespor grupta son maçında ise 12 Haziran çarşamba günü Merzifon Sentetik sahasında Amasisspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Çorum Buharaspor Kulübü Başkanı ve antrenörü Fatih Altı dört takımın oynayacağı üçer maç sonunda grupta birinci olan takımın diğer grup birincileri ile play-off oynayacağını belirterek amaçlarının grupta ilk sırada yer almak olduğunu belirterek Çorumluları iç saha maçında davet etti.