Saadet Partisi Çorum 8.Olağan İl Kongresi'nde konuşan İl Başkanı Şuayp Sarı, "Çorum, İskilip ve Sungurlu'nun ardından 1 milyar lira maliyetle Osmancık'a cezaevi müjdesi verildi. Oysa Çorum cezaevi müjdesi değil, uzun yıllardır özlemini çektiği havaalanı müjdesini duymak istiyor" dedi.

Dün akşam Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen Saadet Partisi Çorum 8.Olağan İl Kongresi'nde konuşan SP İl Başkanı Şuayp Sarı, "Biz makam ve mevki için değil, Hakkın rızası için siyaset yapanların yeridir. Bizim yolumuz merhum Erbakan hocamızın gösterdiği ahlak ve maneviyat yoludur. 56 yıldır tüm insanlığın saadet ve selameti için çalışan milli görüş hareketi, bugün daha güçlü ve kararlı bir şekilde devam etmek için Çorum'da yeni bir tazelenmeye gitmektedir." dedi.

'Çorum'un meselelerini bilmek, bu meselelere çözüm üretmek hepimizin boynumuzun borcudur.' diyen Sarı, Çorum'un yıllardır çözüm bekleyen altyapı ve problemlerini, sanayi yatırımları ve özellikle genç işsizlik konusunun derhal ele alınması gereken konular olduğunu söyledi.

Çorum girişimci ruhu, her geçen yıl artan ihracat rakamlarıyla Türkiye'nin kalkınmasında lokomotif şehir haline geldiğini belirten Sarı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Ancak ne yazık ki sanayi, turizm, tarım ve hayvancılık açısında barındırdığı çok yüksek potansiyele rağmen ilimiz milli görüş hükümetleri dışında hak ettiği yatırımları alamamış olmanın hayal kırıklığını yaşamaktadır.

Son 23 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Çorum halkı yarım bırakılmış projelerle avutulmakta ve her seferinde sonu gelmez vaatlerle tekrar tekrar uyutulmaktadır. Üstelik bu iktidar sayesinde şehrimizde iki büyük kamu yatırımlarından biri olan şeker fabrikası özelleştirmenin kurbanı olmuş, Çimento Fabrikası'nın yerinde de yerler esmektedir. Öte yandan büyükşehirlere göç vererek genç nüfusunu kaybeden Çorum'da köy okulları bir bir kapatılmıştır."

23 yılda fabrika kapılarına kilit vurmada pek mahir olan bu iktidar, tüm ülkeyi cezaevleri ile donatmakta ve ne mutlu bize ki ilimiz bu cezaevi yatırımlarından hissesine düşeni almaktadır. Çorum, İskilip ve Sungurlu'nun ardından 1 milyar lira maliyetle Osmancık'a cezaevi müjdesi verildi. Oysa Çorum cezaevi müjdesi değil, uzun yıllardır özlemini çektiği havaalanı müjdesini duymak istiyor. Çorum havaalanı ve hızlı tren yatırımlarını çoktan hak etmektedir. 23 yıldır üvey evlat muamelesi gören ve iktidardan umudunu kesen Çorum halkı artık uyanıyor. İktidarın ampulü artık sönüyor, şehrimizde de ülkemizde de hiçbir ışık vermiyor."