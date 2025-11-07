Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi aracılığıyla Batı Afrika ülkesi olan Fildişi Sahilinde inşa edilen su kuyusu dualarla hizmete açıldı.

Su kuyusu yaptırmak üzere bağışta bulunan Çorumlu hayırseverlerin destekleri ile Fildişi Sahili’nin başkenti Yamoussoukro’dan 672 km uzakta bulunan Silakoro’da inşa edilen su kuyusunun açılışı gerçekleştirildi.

Su kuyusu hakkında TDV Çorum Şubesi'nden yapılan açıklamada "Kuyu çatısına yerleştirilen 9 adet enerji paneli sayesinde, güneş enerjisinden üretilen elektrik ile yerin yaklaşık 100 metre derinliğinden çıkarılan su, 10 tonluk su tankında biriktirilerek 10 musluk ile halkın kullanımına sunulmuş olup aynı zamanda halkın hayvanlarını sulayabilmeleri için su yalakları yapılmıştır. Kuyu, ulaşım noktasına yakınlığı sebebiyle çevre köylerden gelen bölge sakinlerine de hizmet verebileceğinden bu sayede bölgedeki binlerce kişinin su ihtiyacı karşılanmış oldu. Kuyunun, kontrolleri, bakım ve onarımı belirli aralıklarla Türkiye Diyanet Vakfı personeli tarafından yapılacaktır. Böylece kuyu ve çeşmeler yıllara varan uzun süre boyunca bölge halkının su ihtiyacını karşılayabilecektir." denildi.

Bölgede yaşayan halkın fakirlik oranının üst seviyede olmasına değinerek TDV aracılığıyla Türk halkının yapmış olduğu yardımların öneminden bahseden TDV Çorum Şubesi Başkanı ve Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, “Afrika’da su kuyusu açmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubemize bağışlarını emanet eden Çorum halkımıza teşekkür eder, Yüce Mevladan hayırlarının kabulünü dilerim." dedi.