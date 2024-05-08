Çorum Fenerbahçeliler Derneği'nin 7. Olağan Genel Kurulunda Cumhur Sevinç güven tazelerken, yeni yönetim kurulu 15 isimden oluştu.

Yönetim Kurulunda ilk kez iki kadın üye görev aldı.

Önceki yıllarda Fenerbahçe Spor Kulübünün yaptığı düzenlemeler sonucunda kurumsal bir yapıya kavuşturulan Çorum Fenerbahçeliler Derneği'nin 7. Olağan Genel Kurulu, Yeniyol Mahallesindeki dernek merkezinde gerçekleştirildi.

Tek liste ile girilen seçimlerde, yeni yönetim ve denetim kurulu oy birliğiyle belirlendi. Genel Kurulun ardından gerçekleştirilen yönetim kurulunun ilk toplantısında da görev dağılımı yapıldı. Buna göre, Çorum Fenerbahçeliler Derneği Başkanlığına yeniden Cumhur Sevinç getirildi. Başkan Yardımcılıklarına Abdullah Şentürk ve Kürşat Eker, Saymanlığa Reha Bayram, Genel Sekreterliğe de Nisanur Eker seçildi.

Ahmet Aksoy Denetim Kurulu Başkanı seçilirken, Özgenur Kuşçu, Avni Zafer Yamaner, Yusuf Kürkçü, Gökhan Kara, Ziya Ayyıldız, Mustafa Tuna, Mehmet Çelik, Soner Kızıltepe, Uğur Saylan, Ümit Körekoğlu, Bülent Demirci ve Zafer Kayılı ise Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri olarak görev aldı.

"Kaldığımız yerden devam ediyoruz"

Çorum Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Cumhur Sevinç, genel kurula katılan tüm üyelere teşekkür etti.

Daha önce Fenerbahçe Spor kulübünün yaptığı tüzük değişikliği ile derneklerin kurumsal bir yapıya kavuşturulduğunu ve yeni düzenlemeyle belirli kıstaslar getirildiğini anımsatan Sevinç, söz konusu değişikliklerin ardından dernekte yaptıkları kurumsal düzenlemelerin ardından güzel çalışmalar gerçekleştirdiklerini, yeni dönemde de bu faaliyetlerin devam edeceğini söyledi.

Yeni dönemde yapacakları çalışmalarla ilgili bilgi veren Sevinç, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz dönemde başlattığımız kongre üyesi sayısının arttırılması ve derneğe nitelikli üye kazandırılması çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu konuda zaten çok iyi durumdayız. Hedefimiz, kongre üyesi sayısında Türkiye'deki dernekler arasında ilk sıralarda yer almaktır. Derneğimizin bünyesinde kurmuş olduğumuz ve Fenerbahçe Kulübümüzün de çok önemsediği Çocuk Kulübümüzün faaliyetlerini de arttırarak sürdüreceğiz. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız sosyal sorumluluk projelerimize de devam edeceğiz. Kısacası kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımıza özveriyle görev yapan tüm yönetici arkadaşlarımıza ve üyelerimize şükranlarımı sunuyorum."

Yeni yönetimde ilk kez iki kadın üyenin de aktif olarak görev aldığına dikkati çeken Sevinç, "Yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren Çorum Fenerbahçeliler Derneğimizde ilk kez iki kadın üyemiz görev yapacak. Başkanımız Ali Koç'un da çok önemsediği bu konuda, yeni dönemde fikir ve çalışmalarıyla bize güç katacak Nisanur Eker ve Özgenur Kuşçu'ya teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." dedi.