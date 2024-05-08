Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Çorum’un yüzme branşında ilk uluslararası bir yarışta madalya kazanan sporcusu Ahmet Kağan Üstünay’ı kabul etti.

24-28 Nisan tarihlerinde Bulgaristan’da yapılan 11. Th. Talent Cup Yüzme Yarışmalarında ilimizi ve ülkemizi temsil eden Ahmet Kağan Üstünay 400 metre karışık ve 100 metre sırtüstünde üçüncü olarak bronz madalya kazanmıştı.

Üstünay aynı zamanda babası olan antrenörü Davut Üstünay ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında katıldıkları turnuva hakkında bilgiler veren antrenör Davut Üstünay destekleri nedeni ile İl Müdürü Cemil Çağlar’a teşekkür etti.

İl Müdürü Cemil Çağlar her branşta olduğu gibi yüzmede de Çorum’un milli takımlar düzeyinde sporcular çıkarması için çalışmalarının devam ettiğini belirterek Ahmet Kağan Üstünay ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.