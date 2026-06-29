Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde Sungurlulu iş insanı ve eski MHP Sungurlu İlçe Başkanı Yasin Şahin’den hemşehrimiz milli güreşçi Eren Kalkan’a anlamlı destek geldi.

Bu yıl 665’incisi düzenlenecek olan Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Başaltı Boyu'nda mücadele edecek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü sporcusu Eren Kalkan’a sponsor olmak istediğini açıklayan Şahin, maddi ve manevi olarak güreşçinin yanında olacağını söyledi.

Çocukluk yıllarında kendisinin de güreş sporu ile ilgilendiğini belirten Yasin Şahin, imkanların kendisini iş dünyasına yönelttiğini ifade ederek, “Bir güreşçinin hangi zorluklardan geçerek bugünlere geldiğini çok iyi biliyorum. Eren kardeşimiz sadece Sungurlu’nun değil, tüm Çorum’un gururudur. Gençlerimize örnek olacak bir başarı hikâyesi yazacağına inanıyorum” dedi.Eren Kalkan’ın Türk yağlı güreşinin en prestijli organizasyonu olan Kırkpınar’da önemli başarılara imza atacağına inandığını vurgulayan Şahin, “Altın kemere uzanan bu zorlu yolda Eren kardeşimizin her zaman yanında olacağım.

Öncelikle Başpehlivanlık yolunda başarılar elde edeceğine, ardından da altın kemeri Çorum’a ve Sungurlu’ya getireceğine yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Çorum’un geçmişte önemli başpehlivanlar yetiştirdiğini hatırlatan Şahin, buna rağmen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemerin henüz Çorum’a gelmediğine dikkat çekerek, “Bu hayali gerçekleştirecek isimlerden birinin Eren Kalkan olduğuna inanıyorum. Kendisine vereceğimiz destekle çok daha büyük başarılara ulaşacaktır” diye konuştu.İş dünyasına da çağrıda bulunan Şahin, “Çorumlu ve Sungurlulu iş insanlarımızı Eren Kalkan kardeşimize destek olmaya davet ediyorum. Hep birlikte hareket ederek hem sporcumuza güç verelim hem de altın kemeri Çorum’umuza kazandıralım” dedi.