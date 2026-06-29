2. Lig takımı Altınordu'da geçen sezon rakiplerin kullandığı 8 penaltının 7'sinde gole izin vermeyen kaleci Arif Şimşir'in, Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK ile anlaştığı öne sürüldü.

Altınordu'nun altyapısından yetişen kaleci Arif Şimşir'in Süper Lig temsilcisi Çorum FK'ya transferinden 750 bin Euro bonservis geliri elde edeceği iddia edildi. Kırmızı-lacivertlilerin, 21 yaşındaki milli file bekçisinin bir sonraki transferinden ise yüzde 25 pay alma maddesi eklettiği bildirildi.

Geçen sezon rakiplerin kullandığı 8 penaltı vuruşundan 7'sini kurtararak tüm dikkatleri üzerine çeken kaleci Arif, transferi henüz açıklanmamasına rağmen Altınordu ile 2027'de bitecek sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırdı.