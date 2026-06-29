Masa Tenisi Balkan Şampiyonasında Çorumlu sporcular kadınlarda altın erkeklerde ise gümüş madalya kazandılar.

24-27 Haziran tarihleri arasında Arnavutluk’ta yapılan Gençler ve Yıldızlar Masa Terisi Balkan Şampiyonasında Çorum Arenaspor kulübünden Aybüke Banu Şimşek ve Asude Tuba Şimşek’in forma giydiği kadın milli takım final maçında Romanya’yı zorlu bir maç sonunda 3-2 yenerek Balkan Şampiyonluğunu kazandı.

Yıldız kadın milli takımı final maçında Romanya’yı 3-1 yenerek Baykan Şampiyonluğunu kazandı.

Genç erkeklerde ise Çorum Belediyespor’dan Berk Öztoprak ve Muhammet Ali Atakul’un forma giydiği milli takım ise eleme maçlarını kazanarak yükseldiği yarı final maçında Yunanistan’ı 3-1 yenerek yükseldiği final maçında Bulgaristan’a 3-1 mağlup olarak Balkan ikincisi oldu.

Yıldız erkek milli takımı ise yarı finalde Romanya’yı 3-2 mağlup ederek yükseldiği final maçında Bulgaristan’a 3-1 yenilerek baykan ikincisi oldu.

Berk Öztoprak tek erkeklerde finalde

Şampiyonada dün tekler ve çiftler katagorilerinde müsabakalar yapıldı. Çorum Belediyespor’dan Berk Öztoprak tek erkeklerde zorlu rakiplerini yenerek finale yükseldi. Yarı finral maçını 4-0 kazanan Berk Öztoprak Bulgar rakibi Yoan Veciçhkov ile Balkan Şampiyonluğu için karşılaştı.