Trendyol 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, Çorum FK'den 28 yaşındaki kaleci Ahmet Said Kıvanç ile anlaşmaya vardı.

Bursa ekibi Süper Lig’e çıkan Çorum FK’nın 2. kalecisi Ahmet Said Kıvanç ile prensip anlaşmasına vardı.

28 yaşındaki file bekçisinin transferinin resmen açıklanması bekleniyor.

Geride kalan sezonda Çorum’da; Boşnak kaleci İbrahim Sehic’in arkasında 7 maça çıkan Ahmet’in, 2027’ye kadar 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

İki kulüp arasında yapılan görüşmeler sonucunda 1,89 boyundaki eldivenin bonservisi için el sıkışıldığı öğrenildi.

1998 İstanbul doğumlu Ahmet Kıvanç, Başakşehir altyapısından yetişti.

Bir kez U19 Milli Takım formasını giyen Ahmet, daha sonra Bandırmaspor, Adanaspor ve İstanbulspor’da kaleyi korudu.