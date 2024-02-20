Sakaryaspor deplasmanından mağlup dönerek haftayı puansız kapatan Ahlatcı Çorum FK cumartesi günü sahasında oynayacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kırmızı siyahlı takım Sakaryaspor maçının ardından gece geç saatlerde Çorum’a döndü.
Saat 14’de tesislerde toplanan Ahlatcı Çorum FK saat 15’de yaptığı çalışma ile Bodrumspor maçının hazırlıklarına başladılar.
Sakaryaspor maçından doksan dakika oynayan futbolcular fitnes salonunda yenileme hareketleri yaparak haftanın ilk antrenmanını tamamladılar.
Oynamayanlar ise sahada ısınma çalışmalarının ardından dar alanda pas çalışması ve yarı sahada oyun formatında minyatür kale maç yaptılar.
Ahlatcı Çorum FK, Bodrumspor maçının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.