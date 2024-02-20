Ahlatcı Çorum FK’ya bu sezon ilk kez Çorumlu bir iş adamı deplasman sponsorluk desteği verdi.

Kırmızı siyahlı takımın pazar günü oynadığı Sakaryaspor maçının deplasman masraflarını Osmancık’ta faaliyet gösteren Z Taahhüt Yapı Firması sahibi Doğan Zeytünlü tarafından karşılandı.

Kulüpten yapılan açıklamada Sakaryaspor maçının deplasman giderlerinin Osmancık Z Taahhüt yapı firması tarafından karşılandığı ayrıca iç saha maçlarında Led Ekran Sponsorluk anlaşması imzalandığı açıklandı. Kulüp firma sahibi Doğan Zeytünlü’ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

Tarihinde ilk kez 1. ligde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK’ya bu sezon ilk kez deplasman sponsorluğu desteği veren Doğan Zeytünlü gibi yeni isimlerin çıkması tüm camianın ortak dileği.